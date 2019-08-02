HATAY Kırıkhan'da dilenci operasyonu

Kırıkhan'da dilenci operasyonu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplumun iyi niyetini suistimal ederek, duygu sömürüsü yaptığı belirlenen dilencilerin topladıkları paralar tutunakla alındı.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde ilçede çoğalan hem de özellikle cami önlerinde, kavşaklarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda iyi niyeti suistimal ederek, duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilenirken yakalananlar Zabıta Müdürlüğü'ne götürülürken, burada yapılan üst ve çanta aramalarında topladıkları paralar tutanakla alındı. Bir daha dilenmemeleri konusunda uyarılan dilenciler, Kabahatler Kanunu'na göre gerekli cezai işlemler uygulandıktan sonra geldikleri ilçelere gönderildiler.

Zabıta Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlardan gelen yoğun dilenci şikayetleri üzerine ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güderek bu işi meslek haline getiren kişilere yönelik çalışma başlatıldığını, Kırıkhan'da bu tür duygu sömürüsüne fırsat verilmeyerek, dilenci operasyonlarının ilçede aralıksız olarak devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA