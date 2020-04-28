HATAY Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı
Kiliseden Ramazan kutlaması pankartıHATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.
28.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:52
Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.
İskenderun'da yaşayan Hristiyan Cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, "Tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Ayını Kutlarız" yazılı pankartla Ramazan ayını kutladı.
Kaynak: DHA