Hatay Kent Konseyi ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Hatay Kent Konseyi 28 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısı öncesinde ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon ve Mehmet Bozkurt'un yanı sıra konsey üyeleri katılım gösterdi.
Genel kurul toplantısı öncesinde bir araya gelen Hatay Kent Konseyi gerçekleştirilecek olan toplantının gidişatına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: Bültenler
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