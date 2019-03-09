Hatay Kent Konseyi Kadın Temalı Resim Sergisi Düzenledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi'nde düzenlenen Kadın temalı sergiye Prof. Dr. Nazan Savaş başta olmak üzere birçok sanatsever katılım gösterdi.

Hatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Yalım sergide yapmış olduğu konuşmasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir sergi düzenlediklerini dile getirerek kadın figürüyle yaşamı anlatmak istediklerini vurguladı. Başkan Yalım sözlerine şöyle devam etti: " Bu özel günü anmak üzere ressam Fazıl Doğanay ve Senem Eminoğlu arkadaşlarımızın çalışmalarını sergileyerek halkımızı bir araya getirdik. Herkesin 8 Mart Emekçi Kadınlar gününü kutluyorum."

Ressam Fazıl Doğanay ise yapmış olduğu konuşmasında, Avrupa'nın birçok yerinde sanatını sergilediğini belirterek 6. sergisine hazırlandığı bilgisini paylaştı.Hatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin de yapmış olduğu bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı Doğanay, sanatın hayatın her alanında olması gerektiğine de değindi.

Kaynak: Bültenler