Hatay kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildi
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Hatay kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildi

Kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildiHatay'ın İskenderun ilçesinde geçen şubat ayında balık avlamak için botla açıldığı denizde kaybolan ve 4 ay önce cesedi kıyıya vuran Hakan Şen (35), gözyaşları arasında toprağa verildi.

12.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:39
Hatay kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildi

Kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildi

'ın ilçesinde geçen şubat ayında balık avlamak için botla açıldığı denizde kaybolan ve 4 ay önce cesedi kıyıya vuran Hakan Şen (35), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Arsuz İlçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakan Şen, geçtiğimiz şubat ayında balık tutmak için denize açıldı. Ancak Şen'den bir daha alınamadı. Yapılan tüm aramalar da sonuçsuz kaldı. 4 ay önce ise Sarıseki Sahili'nde, başı ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp yakınlarından alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonunda ise cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi. DNA incelenmesinin sonuçlanması için Adli Tıp Kurumu'nda muhafaza edilen cenazeyi, bugün Şen'in ailesi teslim aldı. Yakınları tarafından helallik için Yenişehir Mahallesi Kanatlı Caddesi'ndeki evinin önüne götürülen Şen'in cenazesi, Karaağaç Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildi
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