Hatay Kaybolan kadının yardımına polis yetişti
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Hatay Kaybolan kadının yardımına polis yetişti

Kaybolan kadının yardımına polis yetiştiHATAY'ın İskenderun ilçesinde yolunu kaybeden yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti.

27.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:55

Kaybolan kadının yardımına polis yetişti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolunu kaybeden yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti.

Şehir merkezinde yürümekte zorlanan yaşlı kadını gören polisler yardım etmek istedi. Kaybolduğunu söyleyen kadın, ekip aracıyla evine götürüldü. Terziye bakmak için evden çıktığını belirten ve ismi açıklanmayan yaşlı kadın, yolunu kaybettiğini anlattı.

Hatay Kaybolan kadının yardımına polis yetişti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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