HATAY JANDARMA, KAÇAK AVCILARIN NEHİR VE DEREYE KURDUĞU TUZAKLARI İMHA ETTİ
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HATAY JANDARMA, KAÇAK AVCILARIN NEHİR VE DEREYE KURDUĞU TUZAKLARI İMHA ETTİ

HATAY JANDARMA, KAÇAK AVCILARIN NEHİR VE DEREYE KURDUĞU TUZAKLARI İMHA ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kaçak şekilde balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklara, jandarma tarafından el konularak imha edildi.

HATAY'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kaçak şekilde balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklara, jandarma tarafından el konularak imha edildi.

Asi Nehri ile Karaçay Deresi'nde kaçak avlanma yapıldığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetime çıktı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri nehir ve dere çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, sığ yerlerde taşlar kullanılarak akıntı ağızlarının daraltılması sonucu yerleştirilmiş 4 adet 'davul' diye tabir edilen kamıştan yapılmış tuzak olduğunu belirleyerek, tamamına el koyup imha etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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