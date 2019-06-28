HATAY İskenderun şehidini uğurladı

İskenderun şehidini uğurladı

Şanlıurfa'da eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, görevli Uzman Çavuş Mehmet Dursun'un cenazesi helallik alınması için götürüldüğü baba ocağının ardından İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisine getirildi. Şehit için düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, MKÜ rektörü Prof Dr Hasan Kaya, İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Ayhan Dursun annesi Ayşe ve kız kardeşleri cenazede gözyaşları arasında güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazı sonrasında şehit Uzman Çavuş Mehmet Dursun'nun cenaze namazını Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ile ilçe müftüsü Osman Şekerci birlikte kıldırarak helallik alındı. Cami avlusundan omuzlara alınan şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Kortej eşliğinde cenaze alınarak İskenderun şehitliğine götürülmek üzere dualar eşliğinde uğurlandı.

Kaynak: DHA