Hatay 'iskenderun gastronomi derneği' açıldı

18.10.2019 13:15

'İskenderun Gastronomi Derneği' açıldı

İskenderun Gastronomi Derneği, ünlü şeflerin katılımıyla törenle açıldı.

Gastronomi Derneği'nin açılışı İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkan yardımcısı Ayşe Neslin Oğuzhan Akkoca, şefler Ayvaz Akbacak, Onur Astaş, Deniz Orhun ile çok sayıda davetlinin katılımıyla törenle gerçekleştirildi. İskenderun Gastronomi Dernek Başkanı Gülşen Sökmen, Hatay mutfağının yanında özellikle İskenderun Körfezi'nde çıkan deniz ürünlerinin üzerinde yapılacak çalışmalarla ilçeyi gastronomi sektöründe standartlaşma ve kalitenin arttırılması markalaşması ve pazarlanmasına katkı sağlamaya çalışacağız. Jumbo karides, zahter festivalleri, karnavallar, yarışmalar ve sergiler gibi etkinlikler için çalışmalar yapacağızö dedi.

Kaymakamı İskender Yönden ise, Gastronomi Derneği ile birlikte yemek kültüründe farkındalık oluşturulacağına inandığını kaydetti. Dernek açılışına katılanlar, birlikte pastayı ve kurdeleyi keserek açılışı yaparken, hazırlanan karides dolması gibi çeşitli yemekler, mezeler ve tatlıların tatlarına bakma imkanı buldu.

Kaynak: DHA