Hatay iskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı
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Hatay iskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.

10.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:18
Hatay iskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak'ta 800 polisin katılımıyla yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay iskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı
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