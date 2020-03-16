HATAY-İskenderun'da huzur operasyonu İskenderun'da huzur operasyonuHATAY'ın İskenderun ilçesinde Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Yunus ekiplerinin katıldığı huzur-güvenlik denetimi yapıldı.

İskenderun'da huzur operasyonu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Yunus ekiplerinin katıldığı huzur-güvenlik denetimi yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden çok sayıda polis Buluttepe Mahallesi'nden başlayarak, birkaç grup halinde narkotik köpekleriyle birlikte güven uygulaması yaptı. Uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı iddialarının artması nedeniyle bölgeye abluka altına alan polis, geniş kapsamında arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada şüphelilerin de tek tek kimlikleri kontrol edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşın can ve mal güvenliği konusunda suç unsurlarıyla mücadele amacıyla şehir genelinde huzur-güven denetimleri uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA