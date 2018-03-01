Hatay İskenderun'da 584 Konut Açık Satışa Sunuldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesi Düğünyurdu Mahallesi'nde inşa edilen projede 584 konut açık satış usulü ile satışa sunuldu.

Satışa sunulan konutların 487'si 2+1, 97'si ise 3+1 planında inşa edildi. Konut alıcıları 12 Mart-29 Haziran 2018 tarihleri arasında 2+1 planındaki konutlarda T. Halk Bankası A.Ş.'nin Hatay'daki şubelerinden, 3+1 planındaki konutlar ise T.Halk Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinden istediği konutu seçerek satın alabilecek.

Alt gelir grubu şartları kaldırıldı

TOKİ konut satış şartlarında konut alıcıları lehine yeni düzenlemeler de yaptı. Buna göre 2+1 planındaki konut satışlarında aranan alt gelir grubu şartları kaldırılarak 10 bin TL peşinat, 180 ay vade ile satışa sunuldu. Ayrıca taksitler konut teslimini takip eden ay başlatılacak. 3+1 planındaki konutlar ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin, 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satışa sunulurken yine taksitler konut teslimini takip eden ay başlatılacak.

Projenin tamamında, 895'i 2+1 ve 158'i ise 3+1 planındaki bin 053 konutun yanı sıra 2 ticaret merkezi, 1 cami, 24 derslikli ilköğretim okulu ve 24 derslikli lise bulunuyor. Tasarımda peyzaj alanları ile araç-yaya yolu kurgusu, vatandaşların geleneksel semt kültürünü koruyabilecekleri bir yaklaşımla ele alındı.

TOKİ, konut sahiplerine güvenli yapılar ve günün ihtiyacına yanıt veren çağdaş yaşam alanları sunuyor. Projeyle, bölgeye değer katacak yeni bir yaşam merkezi kazandırılıyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. - ANKARA