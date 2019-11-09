Hatay iskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Hatay iskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonuHATAY'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

09.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:36
Hatay iskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin görev aldığı operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri eşliğindeki operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hatay iskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu
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