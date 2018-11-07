Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Açıldı

Hatay Valiliği, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 11.si düzenlenen Hatay İnsan Kaynakları Fuarı (HİKAF) Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Açılış töreninde konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, bu fuarın düzenlenmesinin amacının Hatay'da iş arayan gençlerin, işsizlerin eleman ihtiyacı duyan firmalarla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Temennimiz fuarımızın iş arayan gençlerimize bir nebze de olsa katkısı bulunsun. Ortalama son on yıllık dönem de her yıl 750 bin işsizimize iş bulunuyor. Ama iş piyasasına girenlerin sayısının bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bugün İşkur'a kayıtlı yaklaşık 70 bin işsiz var Hatay'da. Ama tahmin ediyorum bunların gerçek rakamı 50 bin civarında. Çünkü bir kısmı kamu kurumların alacağı elemanlar nedeniyle başka bir işte çalışsa bile müracaat ettiğini biliyoruz. Bu sene sonuna kadar da bin kişi işe yerleştirme hedefleniyor. Yani biz hedefimizi gerçekleştirmiş olsak bile 40 bin tane işsizimiz 2019 yılına devretmiş olacak. Bundan sonra ki süreçte özel sektörün yapacağı yatırımların teşvik edilmesi lazım. Bunlar da yapılıyor belki yeterli değil. İlimizde yatırım yapmak isteyen onlarca, yüzlerce firma olduğunu biliyoruz. Ama onların yatırım yapabileceği yeteri kadar uygun üretilmiş sanayi arsası da yok" dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi sonrasında Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'a Fahri Doktora tevdi töreni gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki açılış konuşmalarının ardından Vali Ata ve protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini keserek fuarın açılışını yaptılar.

11. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 8 Kasım Perşembe günü yapılacak etkinlikler ile son bulacak. - HATAY