HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde atıl durumdaki balıkçı barınağının yerine Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı
12.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:57

Hatay'ın Arsuz ilçesinde atıl durumdaki balıkçı barınağının yerine Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, atıl durumdaki balıkçı barınağının yat limanı ve su sporları merkezine dönüştürülmesi vizyonuna sahip olduklarını ve bu projeyi gerçekleştirebilmek için 16 bakanlıktan izin aldıklarını söyledi.

Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Doğan, proje için milletvekillerinin de desteğiyle büyük çaba harcandığını belirtti. Vali Doğan, "Çalışmalarımız tamamlandığında 2021 Eylül ayında burada uluslararası yelken yarışları yapılacak. Marinanın bir bölümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek olan deniz otobüsü seferleri başlayacak. Hatay'ın özlemle beklediği HADO ile Lübnan, Beyrut ve KKTC'ye gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yazın sonundan itibaren öncelikle Lübnan, KKTC ve Mersin'e seyahat edecek vatandaşları HADO ile taşıyacaklarını belirtti. Bununla hem turizme hem de kültürel ve ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Savaş, 1670 metrekare alana 4 milyon 600 bin lira bedelle gümrük sahası inşa edildiğini, buranın da yaklaşık 3 ay içerisinde bitirileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından butonlara basılarak Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve HADO İşletmesinin temeli atıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Ekonomi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Ekonomi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Ekonomi
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Ekonomi
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Semih Özsoy Servet Yardımcı Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:34:12. #1.14#
title