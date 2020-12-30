Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Kovid-19'a yakalandı
30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:46
Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Sayın, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz