Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Kovid-19'a yakalandı
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Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Kovid-19'a yakalandı

30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:46
Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Kovid-19'a yakalandı

Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Sayın, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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