Hatay'ın tescilli lezzeti "kağıt kebabı" iftar sofralarını lezzetlendiriyor
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Hatay'ın tescilli lezzeti "kağıt kebabı" iftar sofralarını lezzetlendiriyor

Hatay'ın tescilli lezzeti 'kağıt kebabı' iftar sofralarını lezzetlendiriyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının önemli lezzetlerinden "kağıt kebabı" ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının önemli lezzetlerinden "kağıt kebabı" ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret alınarak tescillenen "kağıt kebabı" başta merkez Antakya olmak üzere Hatay'ın tüm ilçelerinde iftar sofralarını süslüyor.

İftar saatine saatler kala yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında olan kağıt kebabını hazırlamak için kasaplarda hummalı bir hazırlık başlıyor.

Altınözü ilçesinde yaşayan Kasap Mecit Karadeniz, AA muhabirine kağıt kebabının Hatay'ın en önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Ramazanda kağıt kebabının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Karadeniz, iftardan önce sipariş aldıklarını ve müşterilerinin evlerine paket servisi yaptıklarını belirtti.

Tescillenen kağıt kebabının Hatay'a ait olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Karadeniz, "Müşterilerimiz bir gün öncesinden arayarak kağıt kebabını sipariş veriyorlar. Müşterilerimiz tercihlerine göre dana veya koyun eti tercih ediyorlar. İftara en geç yarım saat kalaya kadar kağıt kebabı siparişi alıyoruz. İçerisine sarımsak, karabiber, tuz eklendikten sonra sebzeleri satırla doğranarak hazırlanması tamamlanıyor. Bu lezzeti herkesin tatmasını bekliyoruz." dedi.

Ustaların hünerli ellerinde şekillenen kağıt kebabı pişirme kağıdı üzerine serilip fırınlarda 15 dakikada pişirilerek hazır hale geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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