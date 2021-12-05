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HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da coğrafi işaret alınarak tescillenen ve tüm öğünlerde tüketilen Antakya tuzlu yoğurdu, 13 ana yemeğin yapımında da kullanılıyor.

HATAY (DHA) - HATAY'da coğrafi işaret alınarak tescillenen ve tüm öğünlerde tüketilen Antakya tuzlu yoğurdu, 13 ana yemeğin yapımında da kullanılıyor. Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan 'Tuzlu yoğurt, Hatay'ın olmazsa olmaz en temel bir ürünüdür. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde tüm sofralara renk katan bir lezzetimizdir' dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın coğrafi işaret alınarak tescillenen lezzeti, Antakya tuzlu yoğurdu, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Mutfağındaki yaklaşık 600 çeşit yemek ve tatlı ile gastronomi alanında adından sıkça söz ettiren Hatay yöresine ait tuzlu yoğurt, ekşimsi ve yoğun tadı ile birçok yemeğe katık ediliyor. Antakya tuzlu yoğurdu, ıspanak borani, kabak borani, tuzlu yoğurt çorbası, tuzlu yoğurtlu kabak dolması, şişbörek çorbası, tuzlu yoğurtlu katıklı ekmek, cercerun, toga çorbası, kumbursiye, tuzlu yoğurtlu lahana sarması, lebeniye, yoğurt aşı ve analıkızlı gibi birçok yemeğin ana maddesini oluşturuyor.

EN TEMEL ÜRÜN

Amaçlarının kentin bütün lezzetlerini araştırmak, onları Hatay turizmine ve gastronomisine kazandırmak olduğunu söyleyen Hatay UNESCO Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, 'Tuzlu yoğurt Hatay'ın olmazsa olmaz en temel bir ürünüdür. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde tüm sofralara renk katan bir lezzettir. Çorbalarımızın yüzde 50'si tuzlu yoğurt ile yapılır. Buraya gelen turistlere tuzlu yoğurdu sunduğumuzda önce garipsiyorlar lezzeti tadarken ama sonra bağımlısı oluyorlar. Çıkarken de 'bunu nerden alabiliriz' diyorlar? dedi.

İLGİ GÖRÜYOR

İnek veya keçi sütü ile yapılan yoğurdun yoğunlaştırılarak kaynatılması ve içine tuz katılması suretiyle elde edilen tuzlu yoğurdun ve onunla yapılan yemeklerin menüden eksik edilmediğini dile getiren Hatay UNESCO Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise 'Menümüzde her hafta mümkün olduğunca tuzlu yoğurtlu yemek yapıyoruz ve burada çok dikkat çekiyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz tarafından çok ilgi görmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR

HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR

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