Hatay'ın Suriye sınırında 90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'ın Suriye sınırında 90 bin hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın Suriye sınırında 90 bin hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Altınözü ilçesi Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, sınırda şüpheli kişileri fark etti. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler yanlarındaki çantayı atıp Suriye tarafına kaçtı. Çantalarda yapılan aramada 90 bin uyuşturucu nitelikli hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA