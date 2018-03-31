Hatay'ın Sorunlarının Çözülmesi Ülkemizi ve Bölgemizi Rahatlatacak"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iş dünyasının sıkıntılarını dinlemek ve destek vermek amacıyla Hatay ve Reyhanlı'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölgede gerek yatırım gerekse de iş ortamı açısından çok önemli eksiklikler ve sorunlar mevcut. Bu sorunların birçoğu şüphesiz bölgesel. Hatay'ın sorunlarının çözülmesi hem ülkemizi hem de bütün bölgemizi rahatlatacak." dedi.

Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası, Yönetim Kurulu üyeleri Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır ve Barış Oran'dan oluşan heyetle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sahra Hastanesi ve Cilvegözü Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Basına kapalı ziyaret sonrası Reyhanlı Ticaret Merkezi'ne giden heyet, iş adamlarıyla görüştü.

Bilecik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de en zor günleri yaşayan ilçelerin başında Reyhanlı'nın geldiğini söyledi.

Hatay'ın geçmişten bugüne farklı kültür ve inançların bir arada yaşandığı bir kent olduğunu aktaran Bilecik, burasının mültecilere ev sahipliği yaparak tarihi misyonunu gösterdiğini belirtti.

Bilecik, ziyaretleri sırasında sığınmacılara yönelik sivil toplum çalışmalarını yerinde gözlemlediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu güzel şehir, son dönemde maalesef sizlerin bilfiil yaşadığı komşu ülkelerde yaşanan tüm siyasi çalkantıların ve savaşın ağırlığını en fazla hisseden kentlerimizin başında oldu. Bu gelişmelerin bölge ekonomisinin üzerinde ne kadar çok olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Hatay ve Reyhanlı'ya yapmış olduğumuz bu kısa ziyaret kapsamında bölgedeki iş dünyasının sıkıntılarını dinlemek ve onlara destek vermek hakikaten boynumuzun borcu. Görüşmelerimiz çerçevesinde bu yaşanılan sıkıntılara gerçekten nasıl çare bulunulabilir ve bu çareler içerisinde nasıl yer alabiliriz, emin olabilirsiniz ki bunlar listemizin başına alabileceğimiz noktalar. Alınacak önlemlerin ve atılacak bütün yeni adımların bölgenin sıkıntılarının gidermeye yardımcı olmasını canı gönülden diliyorum."

Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal kalkınması adına ürettikleri projelerin sayısının 4 hanelere ulaştığının dile getiren Bilecik, "Bölgede gerek yatırım gerekse de iş ortamı açısından çok önemli eksiklikler ve sorunlar olduğu mevcut. Bu sorunların birçoğu şüphesiz bölgesel. Türkiye'nin genelinde değil bölgeye özgü. Hatay'ın sorunlarının çözülmesi hem ülkemizi hem de bütün bölgemizi rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra heyet, YPG/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu 17 yaşında yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.