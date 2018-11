Hatay'ın Şoför Annesi 2 Yıldır Direksiyon Başında

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da, Büyükşehir Belediyesine ait sarı otobüslerde hizmet veren Feyruz Gülüm, 2 yıldır direksiyon sallıyor. Ağır vasıta şoförü Feyruz Gülüm, mesleğe başladığı ilk günden itibaren çok güzel tepkiler aldığını ifade etti.

"19 YILDIR ŞOFÖRLÜK YAPIYORUM"

Kadınların kendilerine güvendikten sonra her işi yapabileceğini söyleyen Gülüm, "Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförlüğü yapıyorum. İki çocuk annesiyim. Bu işi severek yapıyorum. Bence her kadın başarabilir. Ben bu konuda kendime güvenerek yola çıktım ve bir sürü kadını da destekliyorum. 19 yıldır şoförlük yapıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Yani özellikle kadınlarımızın büyük desteğini, büyük takdirini alıyorum o da çok hoşuma gidiyor. Bayanlar yapmak istedikleri her işi yapabilirler, kendilerine güvendikten sonra" dedi.

KADIN ŞOFÖRLERİ GÖRÜNCE "BEN DE ÇALIŞACAĞIM" DEDİ

Otobüs şoförlüğünü gururla yaptığını söyleyen Feyruz Gülüm, "Yıllar önce Adana'da bir bayan şoförün otobüs kullandığını görmüştüm ve dedim ki, bir gün Hatay'da otobüsler çalışırsa, ben çalışmak isterim. O zamandan beri kendime inancım büyük. Hatay Büyükşehir Belediyesi 2, 2.5 yıldan beri bu otobüsleri trafiğe çıkardı. Ben 2 yıldır bu işi yapıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Adana'daki bayanları gururla izlemiştim, o zamandan beri aklımda. Şimdi ben de yaptığım için gerçekten çok sevinçliyim" ifadelerini kaydetti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sarı otobüs şoförlerinden Nur Kayapınar, "Feyruz Hanım'dan gurur duyuyoruz, bizim gurur kaynağımız. Gerçekten mükemmel, direksiyonu da çok sağlam. Bütün bayanların bu işe teşvik edilmesini istiyoruz. Her bayan bu işi yapabilir" dedi.