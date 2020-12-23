Hatay'ın şifa kaynağı: Püren balı

Hatay'ın şifa kaynağı: Püren balı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde üretilen püren balı yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olmasıyla aranan ürün haline geldi.

Barındırdığı tat ile kendine hayran bırakan püren balı bölgede bulunan Musa Dağı'nın yükseklerindeki maki türü olan Püren çiçeklerinden toplanan öz ile elde ediliyor. Şifa kaynağı arılar tarafından üretilen ballar, vatandaşlar tarafından toplanarak paketlenip satışa sunuluyor.

Arıcılık yapan Mehmet Özkurt, Püren balımız her zaman olmuyor, geçen sene içerisinde hiç olmadı. Çiçekler açtığı sürece bal oluyor, son zamanlarda yağmurun yağmasıyla çiçeklerde faydalandı ve bu şekilde balımızı yaptık.

Böyle olmasıyla bizim buradaki arıcıkla uğraşan insanlarımızın Allah'a şükür yüzü güldü.

Özkurt, Ailemiz ile birlikte çalışıyoruz Allah'a şükür bu sene güzel bal çıkabilirdik. Bende ilk harmanın çıkardığım zaman herkesi davet ettim.istediğiniz kadar bedavadan gelin püren balı yiyebilirsiniz dedim, gelenlerde oldu afiyet hoş olsun . Korona için ilaçtır bu bal, gelsinler baksınlar nasıl bir bal olduğunu. dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ