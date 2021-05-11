Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının 8. yılında anma programı düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının 8. yılında anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde bir araya geldi.

Yaşamlarını yitirenlerin anısına, anıta çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna, burada yaptığı konuşmada, saldırıların ardından 8 yıl geçtiğini ancak o acıyı hala hissettiklerini söyledi.

Saldırılarda 53 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını anımsatan Tuna, "Reyhanlı'daki bu eylem kardeş kanı dökmek için yapıldı ama bunda da başarılı olamadılar, bu vatan bizim vatanımız, başka yaşayacak bir vatanımız yok." dedi.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Reyhanlı'daki terör saldırıları

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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