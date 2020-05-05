Hatay'ın ramazan sofralarına özel tatlısı "küncülü helva"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da ramazan ayına özel üretilen 'küncülü helva' dört kuşaktır aynı aile tarafından yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da ramazan ayına özel üretilen 'küncülü helva' dört kuşaktır aynı aile tarafından yapılıyor.

Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra yöresel lezzetleri ile öne çıkan Hatay, ramazan tatlısı olan küncülü helvasıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla ortalama 3 saatlik bir emek sarf edilerek üretilen helva, iftar sonrasında ikram ediliyor.

Babasından öğrendiği küncü helva imalatını kardeşleriyle beraber devam ettirdiğini anlatan Şahap Fansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tatlıyı ramazana has olarak ürettiklerini anlattı.

Küncülü helva yapımını tarihi uzun çarşıda geleneksel yöntemlerle sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayan Fansa, şöyle konuştu:

"Küncülü helva, Osmanlı döneminden kalan yöresel tatlılardan biridir. Dört kuşaktır aynı dükkanda bu tatlı üretiliyor. Biz de babamızdan öğrendiğimiz bu tatlı yapımını bizden sonraki nesle aktarma gayreti içinde olacağız."

Günlük 200 kilogram ürettikleri küncülü helvanın kilogramını 25 liradan sattıklarını dile getiren Fansa, "Sadece ramazana özel üretildiği ve başka bir zaman bulanamayacağı için vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Geçen yıllarda ramazan aylarında Türkiye'nin her yerine küncülü helva gönderiyorduk ama bu sene koronavirüsten dolayı böyle bir talebe karşılık veremiyoruz. Fakat şehir içinde Hatay Valiliğinin izin verdiği sınırlar içerisinde evlere servis yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA