Hatay'ın Melekleri İstediğini Aldı

25 Kasım Pazar günü Antakya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yanı sıra HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden ve çok sayıda taraftar tribünden destek verdi.

MAVİ-BEYAZLILAR YOLUNA NAĞMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Maça istediği gibi başlayamayan Hatay temsilcisi ilk çeyreği 14-18 geride tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu sayılarla farkın açılmasına izin vermeyen mavi-beyazlılar soyunma odasına 34-35 geride gitti. Üçüncü periyotta oyunun hakimiyetini eline alan Hatay'ın melekleri son çeyreğe 52-49 önde girdi. Maçın son bölümünü de iyi oynayan ve zorlu mücadeleden 72-67 galip ayrılanHBB Kadın Basketbol Takımı, nağmağlup yoluna devam ediyor.