Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
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Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinde ve yarın Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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