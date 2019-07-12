Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!
Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı
Son Dakika Haberleri