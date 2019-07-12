Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et