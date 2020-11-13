Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev karantinaya alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev karantinaya alındı

13.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:49
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev karantinaya alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun salgın nedeniyle kaymakam İskender Yönden başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Toplantıda, vaka tespit edilen Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Numune, Karayılan, Yunus Emre, Pirireis, Pınarbaşı ve Azganlık mahallelerindeki 11 evin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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