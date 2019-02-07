Hatay'ın İki İlçesinde 'Rüzgar' Nedeniyle Okullar Tatil

Hatay'ın İki İlçesinde 'Rüzgar' Nedeniyle Okullar Tatil

HATAY'da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Arsuz ve Belen ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Hatay'ın İki İlçesinde 'Rüzgar' Nedeniyle Okullar Tatil

HATAY'da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Arsuz ve Belen ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Her iki ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanması muhtemel zorluk ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. - Hatay

Kaynak: DHA
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