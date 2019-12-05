Hatay'ın güzellikleri İzmir'de

05.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:46

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olarak gösterilen ve binlerce turizm elçisinin ziyaret ettiği fuarda Hatay'ı dünyaya tanıtmak isteyen Büyükşehir, şehrin değerlerini İzmir'e taşıdı.

Binlerce yıllık geçmişinde onlarca medeniyete kucak açmış Hatay'ın tarihi, kültürel ve sosyolojik zenginliklerini ziyaretçilerle paylaşan Büyükşehir yetkilileri standa gösterilen ilgiden memnun.

7 Aralık Cumartesi gününe kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak fuarda, Hatay Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etmek isteyen konuklar, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri seçilen Hatay'ın lezzetlerini tatma ve tanıma imkânı da bulabilecek.

Kaynak: Bültenler