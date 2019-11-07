Hatay'ın değerleri Şanlıurfa'da

07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:05

Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuara katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Hatay'da gerçekleşecek olan EXPO organizasyonu ve kentin gastronomik lezzetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Hatay'ın sahip olduğu maddi ve manevi tüm değerleri ziyaretçilerle paylaşan ve herkesi medeniyetler kenti Hatay'a davet eden Büyükşehir yetkilileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden misafirlere kömbe ve kabak tatlısı ikram etti.

Tarih, kültür ve gastronomi turizminin tek çatı altında buluştuğu Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı 10 Kasım Pazar gününe kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

Kaynak: Bültenler