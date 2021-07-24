Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı (3)
HALUK LEVENT SAHNE ALDIHatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi.
HALUK LEVENT SAHNE ALDI
Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Haluk Levent hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Konsere binlerce kişi katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı