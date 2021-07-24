Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 82. Yılı Kutlandı.

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay'ın düşman işgalinden kurtarılarak Ana Vatana katılışının 82. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay'ın düşman işgalinden kurtarılarak Ana Vatana katılışının 82. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

23 Temmuz 2021 Cuma günü saat 09. 30'da tören, Atatürk Anıtı alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Vekili Aydın Tetikoğlu anıt defterine şunları yazdı; "Aziz Atatürk, Hatay'ın ana vatana katılışının 82. Yıl dönümü vesilesiyle, bir kez daha sizlerin huzurunda olmanın gururunu yaşıyoruz.

Sizler, milli mücadele de ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır.

Hatay'ın ana vatana katılması; bir şehrin, vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken, bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu kahramanlık destanında; Kuva-yi Milliye ruhu ile hareket eden Tayfur Sökmen ve arkadaşlarını, bu uğurda mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi, bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlayarak saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun. "

Tören, Atatürk Anıtı'na Çelenk sunulmasının ardından Antakya Şehitliği ziyareti gerçekleştirildi. Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, il protokolü ile birlikte şehit kabirlerini tek tek gezerek karanfil bırakmasıyla son buldu.

Törene Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu'nun yanı sıra, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Millet Vekilleri Mehmet Güzelmansur, Sabahat Özgürsoy Çelik, Garnizon Komutan Vekili Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kazım Sağlam, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre