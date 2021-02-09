Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındı
09.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:23
Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Altınözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Ziyaret Mahallesi'nde karantina tedbirleri uygulanacağı belirtildi.
Payas ilçesinde de Sincan Mahallesi'nin karantinaya alındığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan