Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındı
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Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındı

09.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:23
Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Hatay'ın Altınözü ve Payas ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Altınözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Ziyaret Mahallesi'nde karantina tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Payas ilçesinde de Sincan Mahallesi'nin karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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