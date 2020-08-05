Hatay'ın 26 kilometrelik bisiklet yolu spor ve doğa turizmini hareketlendirecek Hatay'da turistik iki ilçeyi birbirine bağlayan Samandağ-Arsuz sahil yolunda açılan 26 kilometrelik bisiklet yolunun hem ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması hem de doğa ve deniz turizmini hareketlendirmesi hedefleniyor.

Hatay'da turistik iki ilçeyi birbirine bağlayan Samandağ-Arsuz sahil yolunda açılan 26 kilometrelik bisiklet yolunun hem ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması hem de doğa ve deniz turizmini hareketlendirmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da katılımıyla geçen ay açılışı yapılan bisiklet yolu, hem doğayla iç içe olması hem de sahil yolunda bulunmasından dolayı ilgi çekiyor.

Bisiklet yolunun bölgeye turist çekmesinin yanı sıra burada ulusal ve uluslararası birçok organizasyon düzenlenmesi amaçlanıyor.

"Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolunu yaptık"

Vali Rahmi Doğan, AA muhabirine, yakın zamanda açılışını yaptıkları Samandağ-Arsuz sahil yolunun tüm Hataylılara hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Burada, 26 kilometrelik bisiklet yolunun da yer aldığını hatırlatan Doğan, şunları söyledi:

"Açmış olduğumuz Samandağ-Arsuz yolunda, dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolunu yaptık. Bu yol gidiş-geliş ile 52 kilometre olan kesintisiz bir yol. Burası tek parça halinde ve gerçekten hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkatini çekti. Önümüzdeki günlerde burada hem ulusal hem uluslararası birtakım faaliyetler olacak."

Bisiklet kiralama sistemi kurulacak

Vali Doğan, sosyal medya üzerinden, bölgede kullanılmak üzere bisiklet kiralama sisteminin kurulması için yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Bunun için çalışma yaptıklarını anlatan Doğan, "Yeşilay ile görüşüyoruz, Yeşilay, Valiliğe 50 bisiklet hibe etmeyi taahhüt etti. Onlarla birlikte orada bir sistem kurup vatandaşlarımız geldiğinde o alanı kullanabilsin diye bir alan oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Doğan, bisiklet yolunun bulunduğu güzergahta 5 mesire alanı planlandığını, bunun için de Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

"İnsanlar deniz ve dağ arasında bisiklet sürmenin keyfini yaşayacak"

Bölgenin, korunması gereken bir alan olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzel lokasyonunda böyle bir faaliyet yaptık. Buranın korunmasını sadece Valilikten, emniyetten, jandarmadan beklemek yerine bütün vatandaşlarımızın bu güzelliğe sahip çıkmasını talep ediyorum. Biz sadece yol yapmadık, burası doğa ve deniz turizmi anlamında çok önemli bir lokasyon. Hatay'ın 60 yıllık rüyası ve yıllardır konuşulmuş, sonunda da yapmak bize nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız çok büyük destek verdi ve buranın tamamına yakın bütçesini İçişleri Bakanlığından karşıladık. Biz de büyük bir gayret göstererek, yereldeki aktörlerimizle ve milletvekillerimizle bir araya gelerek bu yükün altına girdik ve şükür yolun açılışını yaptık. En büyük özelliği, deniz kenarında ve kesintisiz olması. Burada insanlar hem deniz hem dağ ile ikisinin arasında bisiklet sürmenin keyfini yaşayacak."

Kaynak: AA