Hatay'ın 15 ilçesinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay'ın 15 ilçesinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay halkının ulaşımını daha güvenli ve modern bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, Hassa ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi Hacı Hasan mevkiinde sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Ekipler, çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirterek yol çalışmalarına il genelinde devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler