Hatay ile Girne 'Kardeş Şehir' oldu

HATAY (Bültenler) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek için görevlendirilen ve iki gündür CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve büyükşehir belediye başkanları ile birlikte KKTC'ye giden Lütfü Savaş, Hatay ile Girne'nin kardeşlik protokolünü imzaladı.

Bu anlamlı imza törenine iki şehrin belediye başkanları ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşlik etti.

Girne ve Hatay'ın uzun yıllar boyunca kardeş şehir olduklarını ifade eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iki kentin kardeşlik protokolünün imzalanması ile birlikte bilgi ve tecrübe açısından önemli gelişmelerin sağlanacağını belirtti.

LÜTFÜ SAVAŞ: ATACAĞIMIZ BU İMZALAR TARİHTEN BİZE KALAN KARDEŞLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEK

İmza töreninde konuşan Lütfü Savaş, "Yerel yönetimlerin birbiri ile temas kurması, tecrübelerini paylaşması, kültürel; siyasal ve ekonomik açıdan birlik içinde hareket etmesi her iki şehir için önem arz etmektedir. Yüzyıllardır Girne ile kardeşlik bağlarımız var. Atacağımız bu imzalar tarihten bize kalan kardeşliğimizi kuvvetlendirecek. KKTC ve Girne Belediyesinin EXPO 2021'de yer almasını istiyoruz. Bu imzalar her iki şehrimize de hayırlı olsun" dedi.

TATAR: PROTOKOLÜN ANLAMLI VE DEĞERLİ OLACAĞINA İNANIYORUM

Protokolün her iki şehir adına hayırlı olmasını dileyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için bu protokolün anlamlı ve değerli olacağına inanıyorum. Kıbrıs ve Girne EXPO 2021'de yer alacak. Kısa süre içerisinde de Hatay ve Kıbrıs'ın deniz yolu ile bir bağlantısı olacak. İşçilerimiz, öğrencilerimiz ve turistlerin gemi ile Kıbrıs'a gelmesi oldukça faydalı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Savaş ve Güngördü iki şehri Kardeş Şehir yapan protokolü imzaladı.

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