Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Araç Satış Konulu İhale İlanı
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Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Araç Satış Konulu İhale İlanı

Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Araç Satış Konulu İhale İlanı
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Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait 31 K 6880 plakalı 2010 model Renault Symbol hizmet aracı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usülü ile ihaleye çıkarılacak olup, araç satış şartnamesi aşağıdaki linkte verilmiştir.

Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait 31 K 6880 plakalı 2010 model Renault Symbol hizmet aracı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usülü ile ihaleye çıkarılacak olup, araç satış şartnamesi aşağıdaki linkte verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Araç Satış Şatış Şartnamesini Görmek için TIKLAYINIZ

Kaynak: Habermetre

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Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Araç Satış Konulu İhale İlanı - Haberler
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