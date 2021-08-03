Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Araç Satış Konulu İhale İlanı

Hatay İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait 31 K 6880 plakalı 2010 model Renault Symbol hizmet aracı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usülü ile ihaleye çıkarılacak olup, araç satış şartnamesi aşağıdaki linkte verilmiştir.