Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat'a ziyaret
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve beraberindeki heyet İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mustafa Hambolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve beraberindeki heyet İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mustafa Hambolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şanverdi, ziyarette Hambolat'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Ziyarete Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti Defne İlçe Başkanı Kenan Türkmen ve parti delegeleri de katıldı.