Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

01.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:12
Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını kaydetti.

Evinde karantinada olduğunu belirten Bilgili, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs testim pozitif çıktı. Çok şükür baş ağrısı hariç iyiyim, evde ailecek istirahat ediyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dualarınızı bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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