Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.

Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede, 30 öğrenciye 3 emniyet personeli eşlik etti.

Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsle Çanakkale'yeuğurlandı.

Ücretsiz olan gezi 3 gün sürecek.

Kaynak: AA