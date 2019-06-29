Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.
Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede, 30 öğrenciye 3 emniyet personeli eşlik etti.
Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsle Çanakkale'yeuğurlandı.
Ücretsiz olan gezi 3 gün sürecek.
Kaynak: AA
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