Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün İhale İlanı - Haberler
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Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün İhale İlanı

Habermetre - Haberler | Toplum
Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün İhale İlanı

Hatay Valiliği Afet ve Acil Durum Harcama Komisyonu Başkanlığınca 29. 11. 2021 tarih ve saat 15: 00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda Suriye ZDH bölgesine AFAD insani yardım deposuna metal raf yapılması ihalesi yapılacaktır.

HATAY (Habermetre) - Hatay Valiliği Afet ve Acil Durum Harcama Komisyonu Başkanlığınca 29. 11. 2021 tarih ve saat 15: 00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda Suriye ZDH bölgesine Afad insani yardım deposuna metal raf yapılması ihalesi yapılacaktır. İhale ilan metni aşağıdaki linkdedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İhale İlan Metnini görmek için TIKLAYINIZ.

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