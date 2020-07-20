HATAY İHH, İdlib'de briket okul inşaatına başladı İHH, İdlib'de briket okul inşaatına başladıİNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde 700'den fazla öğrencinin faydalanacağı 10 derslikli briket okul inşasına başladı.

İHH, İdlib'de briket okul inşaatına başladı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde 700'den fazla öğrencinin faydalanacağı 10 derslikli briket okul inşasına başladı.

Suriye'nin farklı bölgelerinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller için briket ev kamp alanları kuran İHH, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için de aynı arazilere okul binası inşa ediyor. Bu kapsamda İdlib'e bağlı Kefer Lusin bölgesinde 580 briket evin inşa edildiği arazide 10 derslikli okul inşaatına da başlandı. Briket malzemesinden inşa edilecek olan okul binası, tamamlandığında 700'den fazla öğrenciye eğitim imkanı sunacak.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, "Suriye'de her çocuğun eğitim hakkını elde edebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla uygun maliyetlerle oluşturduğumuz briket ev kamp alanlarının içerisine ivedi bir şekilde okul binalarını da inşa ediyoruz. Amacımız Suriye'de eğitim çağına gelmiş her bir çocuğun okul sıralarına oturabilmesidir. İHH olarak, Suriye'de eğitim desteği verdiğimiz öğrencilerimizin geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA