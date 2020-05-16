HATAY İHH'den İdlib'de 200 bin kişiye iftar yemeği
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HATAY İHH'den İdlib'de 200 bin kişiye iftar yemeği

İHH'den İdlib'de 200 bin kişiye iftar yemeğiRAMAZAN ayında, 'Hep birlikte Ramazan' sloganı ile başlatılan iftar dağıtımında, Suriye'de 200 bin kişiye iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.

HATAY İHH'den İdlib'de 200 bin kişiye iftar yemeği
16.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:54

İHH'den İdlib'de 200 bin kişiye iftar yemeği

RAMAZAN ayında, 'Hep birlikte Ramazan' sloganı ile başlatılan iftar dağıtımında, Suriye'de 200 bin kişiye iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere Ramazan ayının başından bu yana 200 bin kişilik sıcak iftar yemeği dağıtıldığı belirtildi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik çalışmaların 'Hep Birlikte Ramazan? sloganıyla sürdüğünü söyledi.

İdlib'de ramazan yardım çalışmalarını aktaran Tosun, "Yakın tarihte büyük bir göç krizine şahit olduğumuz İdlib'de insani ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bölgede ramazan yardım faaliyetlerimiz kapsamında gıda kolisi, hijyen paketi, ekmek ve sıcak iftar yemeği dağıtımlarımız kesintisiz devam ediyor? dedi.

Kentte sivillere sıcak iftar yemeği dağıtımlarının devam ettiğini belirten Selim Tosun, 'Ramazan ayının ilk günü başladığımız iftar yemeği dağıtımlarımız devam ediyor. İhtiyaç nedeniyle İdlib'deki aşevlerimizin kapasitelerini artırdık. Aşevlerimizden şu anda günlük 20 bin sivil faydalanıyor. Ramazan ayının başından bu yana sadece İdlib'de 200 bin kişiliye iftar yemeği dağıttık. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, sağlık, eğitim ve barınma alanlarında insani yardım çalışması yürütüyoruz. İyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz' şeklinde konuştu.

HATAY İHH'den İdlib'de 200 bin kişiye iftar yemeği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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