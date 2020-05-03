Hatay iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Hatay İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Hatay'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 10. gününde Hatay iftar saati sorgulanmaya başlandı. Hatay'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 3 Mayıs Pazar günü Hatay iftar saati kaç? Hatay iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Hatay iftar saatleri…

Ramazan ayının ouncu günü nedeniyle Hatay halkı, imsak vakti 04:04'te sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Hatay iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 3 Mayıs Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Hatay iftar saati kaçta? İşte, Hatay iftar vakti:

3 MAYIS PAZAR GÜNÜ HATAY İFTAR SAATİ:19.31

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

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RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Ramazan'a özel bir lezzet olan Ramazan pidesi artık evde yapılabilir. En az fırındaki kadar lezzetli olacak Ramazan pidesi tarifini sizin için hazırladık.

MALZEMELER

1/2 paketin instant maya (5 gram)

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un ( -/+ 4 yemek kaşığı)

ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı çörek otu

RAMAZAN PİDESİNİN YAPILIŞI

İnstant mayaya toz şeker ekleyerek birlikte ılık suda karıştırın. Mayanın çalışabilmesi için 5 dakika bekleyin. Yavaş yavaş ilave ettiğiniz un ve tuzla birlikte kamur karışımını yaklaşık 10 dakika toparlanana kadar yoğurun. Başka bir kaba aldığınız hamurun üstünü nemli bezle örtün ve mayalanması için 30 dakika bekletin. Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu başka bir kapta karıştırın. Hamur mayalandıktan sonra yağlı kağıt serilmiş ve hafif unlanmış fırın tepsinin üzerinde alıp elinize yumurtalı olan karışıma batırıp hamuru tepsinin içinde açın. Çok fazla baskı yapmadan bıçak uçu ile küçük kareler oluşturun. Pide şeklini aldıktan sonra tekrar 15 dakika mayalanmaya bırakın. Üstüne kalan yumurtalı karışımı sürün ve çörek otunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Yumuşak olması için fırından çıktıktan sonra üzerine biraz ılık su serpin. Afiyet olsun.