Hatay iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Hatay İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Hatay İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Hatay iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Hatay İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
05.05.2020 02:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 02:00

Hatay'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 21. gününde Hatay iftar saati sorgulanmaya başlandı. Hatay'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 14 Mayıs Perşembe günü Hatay iftar saati kaç? Hatay iftar vakti nedir? İşte diyanete göre iftar saatleri

Ramazan ayının yirmi birinci günü nedeniyle Hatay halkı, imsak vakti 03.49'da sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Hatay iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 14 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Hatay iftar saati kaçta? İşte, Hatay iftar vakti:

14 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ HATAY İFTAR SAATİ: 19.41

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

ÖRNEK İFTAR VE SAHUR SOFRASI

Diyetisyen Betül Çiçek, Ramazan için hazırlanan örnek sofrada yaptığı bilgilendirmede iftar ve sahur sofralarına vurgu yaparak "Sahurda tuzlu gıdaları, kızartmaları, ağır hamur işlerini tercih etmemek, iftarda yavaş yavaş yemek ve çok çiğnemek önemli." ifadeleri kullandı.

"EN ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN ŞEY"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Betül Çiçek örnek ramazan sofrası tanıtımda "Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur" dedi.

"EN ÖNEMLİ ÖĞÜNLERİMİZDEN BİRİ SAHUR"

Her yıl yapılan örnek Ramazan sofrası tanıtımının bu yılki tanıtımını yapan Betül Çiçek, sahur sofraları hakkında da bilgiler verdi. Çiçek "En önemli öğünlerimizden biri sahur. Bizi ertesi gün yaşayacağımız açlığa hazırlaması açısından oldukça önemli. Biz bu sürede yumurta, peynir, zeytin, söğüş sebze, süt, yoğurt, kefir gibi hafif bir kahvaltıyı öneriyoruz. Buna alternatif olarak çorba, salata, tam tahıllı ekmek ve sebze yemeğiyle hazırlanmış hafif bir iftar da olabilir. İftarda özellikle tuzlu besinleri tüketmemeye, ağır ve yağda kızartılmış besinleri tüketmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü bu tür besinler ertesi gün için susuzluk, halsizlik gibi birçok istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İftardan sonra sahura kadar geçen sürede taze ve kuru meyveler yenilmeli. Bu süre içerisinde sütlü tatlılar da tüketilebilir. Gün içerisinde kaybettiğimiz sıvıyı geri kazanabilmek için süt, yoğurt, soda, bitki çayı içilebilir. Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur" dedi.

"ÇORBAYLA ANA YEMEĞİN ARASI 15 DAKİKA OLMALI"

17 saate yaklaşan oruç sonrası birden mideyi yormamamız gerektiğini ifade eden Betül Çiçek "Ramazan ayında iftara küçük bir iftariyelik tabakla başlayıp, çorba ve salatayla devam etmeliyiz. Yaklaşık olarak 15 dakika ara verdikten sonra ana yemeklere devam etmeliyiz. Daha sonrasında birer saat arayla küçük porsiyonlarla meyvelerimizi, tatlı tüketeceksek tatlımızı tüketmeliyiz. Sahurdaysa mümkün olduğunca protein ve posa içeriği yüksek besinlere ağırlık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAFTADA İKİ KEZ KÜÇÜK PORSİYONLARDA RAMAZAN PİDESİ TÜKETEBİLİRİZ"

Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi hakkında da ezber bozan ifadeler kullanan Betül Çiçek "Ramazan pidesi mutlaka Ramazan ayının olmazsa olmazı. Mutlaka sofralarımızda yeri olacak. İftar sofrasında Ramazan pidesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Daha uzun süren bir açlığa hazırlandığımız sahurda tam tahıllı ekmekleri tercih etmeliyiz. Ramazan pidesinin porsiyonlarını küçük tutabiliriz. Her akşam değil ama gün aşırı ya da haftada iki kez tüketmeliyiz" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haber
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haber
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Hatay iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Hatay İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 02:28:55. #1.14#
title