Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü
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Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü

İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölüSURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu.

30.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:08
Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü

'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü
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