HATAY İdlib'de sivillerden tutuklular için eylem
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HATAY İdlib'de sivillerden tutuklular için eylem

İdlib'de sivillerden tutuklular için eylemSURİYE'nin İdlib kentinde siviller, Esed rejiminin tutukladığı yakınlarının serbest bırakılması için eylem yaptı.

28.08.2020 21:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:35

İdlib'de sivillerden tutuklular için eylem

SURİYE'nin İdlib kentinde siviller, Esed rejiminin tutukladığı yakınlarının serbest bırakılması için eylem yaptı.

Suriyeli rejim karşıtlarının son kalesi olarak değerlendirilen Suriye'nin İdlib kentinde siviller, akşam saatlerinde Esed ve destekçilerini protesto edip, tutuklulara özgürlük istedi. İdlib'in Eriha ilçesinde toplanan çok sayıda sivil, iç savaşın başlamasının ardından rejimin gerekçesiz olarak binlerce kişiyi tutukladığını ifade etti. Siviller, cezaevindeki sivillerden haber alamadıklarını ve cezaevinde birçok kişinin hayatını kaybettiğini, halen tutuklu olanların da kötü şartlarda barındığını kaydetti.

Esed'in cezaevlerindeki sivilleri biran önce serbest bırakmasını isteyen siviller, uluslar arası toplumu da bu konuda rejime baskı yapması çağrısında bulundu. Siviller yaklaşık bir saat süren eylemlerini, özgürlük sembolü olan güvercinleri uçurarak sona erdirdi.

HATAY İdlib'de sivillerden tutuklular için eylem

Kaynak: DHA

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