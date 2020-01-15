Hatay için fırtına uyarısı
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Hatay için fırtına uyarısı

Hatay'ın batı ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

15.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:30
Hatay için fırtına uyarısı

'ın batı ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay'ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve ) 16 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, Hatay'da beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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