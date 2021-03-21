HATAY Husumetli iki aile, camide barıştı
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HATAY Husumetli iki aile, camide barıştı

21.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:04

Husumetli iki aile, camide barıştıHATAY'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet bulunan Beşkardeş ve Oral aileleri, bir araya geldikleri camide dualarla barıştı.

Husumetli iki aile, camide barıştı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet bulunan Beşkardeş ve Oral aileleri, bir araya geldikleri camide dualarla barıştı. İki aile arasındaki husumet, tatlıya bağlandı.

Geçtiğimiz aylarda İskenderun Dumlupınar Mahallesi Ulucami Caddesi üzerinde yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından Beşkardeş ile Oral aileleri arasında husumet başladı. Olayın yaşandığı günden itibaren her iki ailenin de büyükleri devreye girerek barışmak için yoğun çaba harcandı. Yapılan görüşmeler sonuç verdi. Beşkardeş ve Oral aileleri, barışmak için İskenderun Yıldırımtepe Mahallesi Mehmet Akif Cami'de kanaat önderlerin de katılımıyla buluştu. İki aile için imam Ebuzeyt Onuş, barışın sonsuza denk sürmesi ve yeni kavgaların yaşanmaması için dua etti. Her iki ailenin husumeti, barış buluşmasında sonlanlandı. İkram edilen baklava tatlısıyla, husumet sona erdi. Yapılan duaların arından tüm katılımcılar sözlerinin tutulması ve verdikleri sözün arkasında durmaları için Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. Cami avlusunda da hayatını kaybeden Hasan Beşkardeş'in babası Orhan Beşkardeş ile Oral ailesinin büyüklerinden Nuri Oral yan yana gelerek, birbirleriyle kucaklaşıp helallik aldı.

Fotoğraf-Görüntü

HATAY Husumetli iki aile, camide barıştı
HATAY Husumetli iki aile, camide barıştı
HATAY Husumetli iki aile, camide barıştı
HATAY Husumetli iki aile, camide barıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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